رام الله 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم مسلسل الاقتحام والعدوان على المقدسات وتدنيس حرمة المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه، والتعرض لحياة المصلين داخله.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه في بيان : "نحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير في المسجد الأقصى المبارك جراء استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المصلين من قبل المتطرفين المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".وحذّر من التبعات الخطرة للممارسات الإسرائيليّة، التي قد تجرّ المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف، من شأنها أن تهدّد أمن المنطقة بأسرها، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك وتحمّل مسؤولياته بهذا الشأن، والضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة التي تحاول تحويل الصراع من سياسي إلى صراع ديني لا تُعرف عواقبه.// انتهى //00:32ت م0186