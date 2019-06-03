عام / رئيس جمهورية جامبيا يزور المسجد النبوي
الاثنين 1440/9/29 هـ الموافق 2019/06/03 م واس
المدينة المنورة 28 رمضان 1440هـ الموافق 2 يونيو 2019م واس
زار فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا اليوم المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - , وصاحبيّه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي عدد من المسئولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.
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