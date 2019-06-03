عدن 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسقُتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني، واستهدف تجمعاتهم ومواقعهم في محافظة صعدة شمالي اليمن.وقال مصدر عسكري يمني، إن القصف طال تمركزًا لقناصة وأسلحة رشاشة بمنطقة العاديات بمديرية كتاف شرق صعدة، وأسفر عن مقتل عدد من مسلحي الحوثي بينهم قناص، وجرح آخرين وتدمير رشاش من عيار 23.// انتهى//02:34ت م0203