فنلندا 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسالتقى موفدا وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة في رمضان لعام 1440هـ الشيخان إبراهيم بن علي الشريم، والدكتور خلف بن حمود الشغدلي، بعدد من خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بمقر المركز الإسلامي بهلسنكي عاصمة فنلندا في إطار اللقاءات العلمية والدعوية المصاحبة للبرنامج.وبحث اللقاء الذي حضره إمام وخطيب الجامع بالمركز الإسلامي الشيخ عبدالرزاق سوقلي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وولاة أمرها في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان.واستعرض موفد الوزارة الدكتور خلف بن حمود الشغدلي تاريخ الجامعة الإسلامية ومراحل تطورها وثمراتها التي خدمت المسلمين في كل مكان، ودور القيادة الرشيدة في تقديم المنح الدراسية لأبناء المسلمين في العالم، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية بما حباها الله من موقع جغرافي جعلها قلب الأمة الاسلامية النابض وحصن الإسلام وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.ونوه الشغدلي بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين دأبت على ذلك منذُ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وسار من بعده أبناؤه الملوك وصولاً إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي يبذل كل ما في وسعه لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.إثر ذلك تحدث الشيخ إبراهيم الشريم عن الواجب على طلبة العلم وأئمة المساجد بالتمسك بالسنة وطلب العلم الشرعي من مصادره الأصيلة وفق فهم السلف الصالح، مؤكداً أن ملازمة العلماء والارتباط بالراسخين من أهل العلم سبيل للنجاة من الفتن وعدم الاختلاف، محذراً من البدع والحزبية المقيتة والخلافات فكلها شرور ترجع بالضرر على المسلمين في دينهم ودنياهم.من جانبهم ثمن خريجو الجامعة الإسلامية دور ورسالة برنامج الإمامة الذي تنفذه الشؤون الإسلامية في التواصل مع المسلمين حول العالم وتفقد أحوالهم والآثار الطيبة التي تخلفها هذه الاجتماعات وتعود على المسلمين بالنفع والفائدة، سائلين الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها.// انتهى //02:40ت م0204