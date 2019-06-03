نجران 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسهيأت أمانة منطقة نجران المنتزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمنتزهين من المواطنين والمقيمين خلال عيد الفطر المبارك وإجازة الصيف لهذا العام.وكثفت أمانة المنطقة أعمالها في تهيئة وتجهيز منتزهات الملك فهد، ومتنزه أبا الرشاش بمدينة نجران، كما هيئة شلال العريسة، و31 حديقة في عدد من الأحياء بالمنطقة، إلى جانب تهيئة 6 مماشي, و7 ميدان عامة، وذلك من خلال صيانة المرافق العامة ومجاميع ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية وأعمدة الإنارة إضافة إلى أعمال صيانة المسطحات الخضراء وزراعة الزهور المتنوعة في الممرات والشوارع الرئيسية احتفالاً بعيد الفطر المبارك لهذا العام.// انتهى //03:30ت م0208