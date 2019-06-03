ظهران الجنوب 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأنهت بلدية محافظة الحرجة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي من خلال خطة عمل متكاملة لجميع الأقسام المعنية في البلدية.وبدأت البلدية بتكثيف النظافة في الطرق والشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة والمنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل، كما زينت أعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية، وجهزت ساحة الاحتفالات بالمركز الحضري، إلى جانب تجهيز العديد من لوحات التهنئة بالعيد.كما جرى تكثيف أعمال النظافة والصيانة، ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية على جميع المحال التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، من خلال فريق العمل المكلف بأعمال البلدية خلال الإجازة لتقديم الخدمة، والمتابعة لأعمال البلدية، ومواجهة المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.ودعت البلدية الجميع إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.// انتهى //03:35ت م0210