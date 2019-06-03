الباحة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بكل اهتمام وعلى مدار الساعة، حالة العطل المفاجئ للكهرباء في عدد من محافظات المنطقة.وناقش سموه في اتصال هاتفي مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومع الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء وعدد من مدراء قطاعات الكهرباء بالمنطقة سبل معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء متعددة من منطقة الباحة.ووجه سمو أمير منطقة الباحة مدير الشؤون الصحية ومدراء الإدارات الخدمية الأخرى بالمنطقة بضرورة متابعة سير العمل في المنشآت الحيوية والتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لوصول الكهرباء إليها.// انتهى //03:43ت م0211