المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة نجاح خطة التغطية الإسعافية لليلة ختم القرآن الكريم للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به ومسجدي قباء والقبلتين .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه تم وضع خطة التغطية من قبل الشؤون الإسعافية ومشرف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي ومدير الإدارة الطبية، ومشرفو التطوع الإسعافي وعمليات المنطقة والقيادة الميدانية، بإشراف ومتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور معلا الجابري ,مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الخطة عن طريق عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية متمثلة بالفرق الإسعافية للمراكز الداخلية وإدارة التطوع متمثلة بمتطوعي المسجد النبوي الشريف وإدارة المتابعة وإدارة الاتصال المؤسسي لتوثيق الجهود.وبيّن السهلي أن عمليات الهيئة تلقت 286 بلاغًا خلال الـ24 ساعة الماضية في كامل المنطقة, وقد بذلت جميع الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين جهودًا لإظهار العمل الإنساني الإسعافي بالشكل المشرف والاحترافي للتعامل مع الحالات الإسعافية.//انتهى//04:44ت م0214