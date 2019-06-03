عدن 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسشنت وحدات من الجيش اليمني هجومًا استهدف تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.وذكر مصدر عسكري أن القصف طال تعزيزات المليشيا في وادي السايلة ومنطقة العراقية بجبهة شخب شمالي وغربي مديرية قعطبة.وأسفر القصف بحسب المصدر عن تدمير ثلاث عربات تابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها من مسلحي الحوثي.// انتهى //05:13ت م0215