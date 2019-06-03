عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/9/29 هـ الموافق 2019/06/03 م واس
الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 3 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
عيد المملكة.. عالمي
قمم مكة.. ريادة الدور ووحدة الصف
خالد الفيصل : أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهم
محمد بن نواف : خادم الحرمين حريص على رفعة وخير المواطن الخليجي والعربي والمسلم
فيصل بن خالد : نجاح قمم مكة يؤكد مكانة المملكة وتأثيرها عالمياً
أمير الباحة : جهود المملكة منذ نشأتها تصب في مصلحة السلم والسلام
أمير الحدود الشمالية : النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة على مختلف الصعد
العساف: نجاح قمم مكة يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال.. اليوم
زوار المسجد النبوي يعبرون عن شكرهم للمملكة
المفتي العام ينوه بجهود «الإسلامية» في تحقيق تطلعات القيادة وخدمة بيوت الله
عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة
الاحتلال يعتدي على المصلين في «الأقصى»
إصابة عدة أشخاص في انفجار سيارتين ملغومتين في ليبيا
إسرائيل تستهدف تمركزات لإيران وحزب الله في القنيطرة
إعدام فرنسي تاسع في العراق
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