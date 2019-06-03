الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 3 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :عيد المملكة.. عالميقمم مكة.. ريادة الدور ووحدة الصفخالد الفيصل : أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهممحمد بن نواف : خادم الحرمين حريص على رفعة وخير المواطن الخليجي والعربي والمسلمفيصل بن خالد : نجاح قمم مكة يؤكد مكانة المملكة وتأثيرها عالمياًأمير الباحة : جهود المملكة منذ نشأتها تصب في مصلحة السلم والسلامأمير الحدود الشمالية : النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة على مختلف الصعدالعساف: نجاح قمم مكة يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلاميالمحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال.. اليومزوار المسجد النبوي يعبرون عن شكرهم للمملكةالمفتي العام ينوه بجهود «الإسلامية» في تحقيق تطلعات القيادة وخدمة بيوت اللهعريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدةالاحتلال يعتدي على المصلين في «الأقصى»إصابة عدة أشخاص في انفجار سيارتين ملغومتين في ليبياإسرائيل تستهدف تمركزات لإيران وحزب الله في القنيطرةإعدام فرنسي تاسع في العراق// يتبع //06:02ت م0003