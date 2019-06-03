وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تأكيد المؤكد ) : نجاح باهر ذلك الذي حققته قمم مكة المكرمة التي كانت منها اثنتان طارئتان تم الدعوة لهما في وقت قياسي، وكانت الاستجابة في وقت غير اعتيادي، فالداعي هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائد العرب والمسلمين الذي يحمل همومهم أينما حل؛ فإذا دعى كانت الاستجابة، وكان التجاوب مع الدعوة التي يعرف الجميع أن الملك سلمان يدعو إليها في وقت قصير لأمر جلل، وهو بالفعل ما كان؛ فالأمر جلل لا يحتمل الانتظار، فأمن الأمتين على المحك، والأخطار أصبحت أكثر وضوحاً وقرباً عما كانت عليه، فكان أن التأم شمل الدول العربية الخليجية في قمة، وأن يجتمع قادة الدول العربية أيضاً بصورة عاجلة ليواجهوا ما يحدق بأمتهم من أخطار.وأوضحت : فالمملكة برهنت في الكثير من المناسبات صلابة موقفها من ما يحاك ضد خليجنا ووطننا العربي من مؤامرات لا تريد له الخير؛ وبدعوتها لعقد قمتين طارئتين أكدت المؤكد - أنها لا تسعى إلا للصالح العربي ككل، وإلى خدمة القضايا العربية، وأيضاً القضايا الإسلامية.وختمت : المملكة تترأس الدورة الحالية للقمة العربية، وأيضاً دورة منظمة التعاون الإسلامي، والعام المقبل تستضيف قمة دول العشرين التي تعقد للمرة الأولى في العالم العربي؛ هي بالفعل وطن القمم بقيادته وشعبه ومواقفه التي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو موتور؛ وكل أولئك لا يعنوننا في شيء، فنحن ولله الحمد والمنة نسير على الطريق الصحيح، ننافح عن قضايانا العربية والإسلامية، ونبني وطننا، فقد تعودنا أن نوقد شموعاً فيما الآخرون لا يزالون يلعنون الظلام.// يتبع //06:03ت م0004