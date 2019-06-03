و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( بعد تأجيل الانتخابات.. الجزائر إلى أين ؟ ) : يبدو أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن أعلن المجلس الدستوري ( الأحد ) أنه من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو كما كان مقررا من قبل. ولعل الأمر اللافت في خطوة إرجاء الانتخابات هو عدم وجود مرشحين، إذ كشف المجلس "عدم وجود ترشيحات صالحة"، وهو الأمر الذي من شأنه إطالة أمد المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة قبل نحو شهرين.وواصلت : خطوة الإرجاء من المرجح أن تمدد حكم الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، الذي كان من المقرر أن يبقى لحين إجراء تصويت فحسب لاختيار رئيس جديد.ويتوقع مراقبون أن تدفع هذه التطورات المشهد الجزائري إلى تعقيدات جديدة تتمحور حول اندلاع موجة عارمة من الاحتجاجات، خصوصا تلك التي تدعو إلى استقالة الرئيس المؤقت وإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة على السلطة في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 .// انتهى //06:03ت م0006