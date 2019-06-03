المدينة المنورة 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو 2019م واسقام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع أمس بجولة ميدانية تفقدية للأسواق والمجمعات التجارية مشاركاً زملائه العاملين المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر .وحث الدكتور المطوع العاملين على مضاعفة الجهد وإبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة متبعين في ذلك الكتاب والسنة وملتزمين بالوقت ذاته بالأنظمة والتعليمات .عقب ذلك عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة اجتماعاً مع قيادات الفرع أطلع فيه على سير خطة العمل مناقشًا أبرز ما تم إنجازه من أعمال بناء على توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .// انتهى //06:03ت م0007