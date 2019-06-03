طريف 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالحدود الشمالية جوامع ومصليات عيد الفطر المبارك في محافظة طريف هذا العام 1440 هـ حيث ستكون في الجوامع والمصليات التالية مصلى العيد في حي المساعدية، و جامع الراجحي في حي الخالدية، جامع طريف الكبير في حي الخالدية، و جامع سمو الأميرة سارة في حي اليرموك، وكذلك جامع شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في حي سلطانه، و جامع المصيول في حي الورود، و جامع نهار في حي الخليج، و جامع سمو الأميرة فهدة بنت عبدالله آل سعود في حي الصالحية، و جامع نجر العتيبي في حي سلطانه.وسيكون بمشيئة الله تعالى دخول الإمام لصلاة العيد في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباحاً “5:40” .// انتهى //06:07ت م0008