إسلام آباد 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مطالبة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من العالم الإسلامي أداء الدور الفعال على المستوى الدولي لحماية حقوق المسلمين.وتابعت تطورات تحرك أحزاب المعارضة الباكستانية لتوحيد صفوفها لممارسة الضغط السياسي على الحكومة على خلفية موجة الغلاء المعيشي التي تشهده باكستان.وعرجت إلى إمكانية حصول باكستان على قروض من البنك الدولي لدعم اقتصادها الوطني.وأخبرت عن مساعي باكستان للحصول على نظام دفاعي متطور لتعزيز قدراتها الدفاعية البحرية في ظل التهديدات الإقليمية.واهتمت باتفاق باكستان وتركيا على بذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق سيادة القانون والتعاون في مجال معالجة مسببات الإرهاب.وأشارت إلى ارتفاع معدل الحوادث المرورية في باكستان خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.وتناولت تطبيق السلطات الباكستانية إجراءات أمنية إضافية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال عطلة عيد الفطر.وتناقلت مخاوف السلطات الهندية من إمكانية تعرض الأجزاء الجنوبية من الهند لموجة من الجفاف مع موجة الحر التي تشهدها تلك المناطق.وأنبأت صحف باكستان عن منح الأمم المتحدة حكومة ميانمار عامًا إضافيًا لوضع إطار عام لتحقيق العودة الطوعية للاجئي الروهنغيا إلى موطنهم في إقليم أراكان.// انتهى //07:01ت م0010