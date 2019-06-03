اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1440/9/29 هـ الموافق 2019/06/03 م واس
طوكيو 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 43ر239 نقطة أو ما يعادل 16ر1% ليصل إلى 76ر20361 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 56ر15 نقطة، أو03ر1%، ليصل إلى 72ر1496 نقطة.
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