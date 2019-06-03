طوكيو 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 43ر239 نقطة أو ما يعادل 16ر1% ليصل إلى 76ر20361 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 56ر15 نقطة، أو03ر1%، ليصل إلى 72ر1496 نقطة.// انتهى //07:27ت م0011