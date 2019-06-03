الخرطوم 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على بدء السلطات السودانية بالتعاون مع جهات دولية، إجلاء رعاياها العالقين في ليبيا بسبب التطورات الأمنية الأخيرة.وأخبرت عن تحذير حزب الأمة القومي المعارض في السودان بزعامة الصادق المهدي من حالة الاحتقان السياسي الشديد التي تعم الأجواء هذه الأيام وشكك في أن يسهم الاتفاق بين قوى التغيير والمجلس العسكري في احتوائها.وعرجت على تنديد الحكومة اليمنية أمس باستعراض ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، عناصرها في الحديدة، بمشاركة سيارات دفع رباعي كانت تسلمتها من الأمم المتحدة بذريعة المساعدةفي نزع الألغام.وأشارت إلى اندلاع مواجهات عنيفة أمس بين المصلين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى التي غصت بالمعتكفين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.ونقلت صحف السودان عن مسؤولين أن سبعة أشخاص من بينهم خمسة رجال شرطة، قُتلوا في سلسلة من التفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابل وإقليم غزني جنوب شرقأفغانستان.// انتهى //09:24ت م0014