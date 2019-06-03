المدينة المنورة 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو 2019م واسغادر فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا المدينة المنورة اليوم بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه , وتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما - .وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين .// انتهى //09:49ت م0016