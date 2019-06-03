القاهرة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.ونشرت في الإطار ذاته، إدانة جامعة الدول العربية قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.وأشارت إلى إصابة 18 في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي في مدينة درنة شرق البلاد.ورصدت الوضع الميداني في اليمن، مبرزة الغارات التي شنتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران غرب محافظة الضالع.ونوهت بإلغاء المجلس الدستوري الجزائري أمس الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وتناقلت صحف مصر مقتل وإصابة 11 شخص في إطلاق نار قرب موقع اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم.// انتهى //10:51ت م0017