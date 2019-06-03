طوكيو 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسانخفض مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم، فيما ينتاب المستثمرين القلق إزاء تصاعد المخاطر العالمية والنمو المحلي نتيجة حرب رسوم جمركية طويلة وواسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين لها.وأغلق المؤشر نيكي منخفضًا بنسبة 0.9 % إلى 20410.88 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ التاسع من فبراير.كم انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.9 % إلى 1498.96 نقطة.// انتهى //11:11ت م0020