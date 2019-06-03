عمّان 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسسلطت الصحف الأردنية الصادرة اليوم الضوء على إدانة الحكومة الأردنية، للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والسافرة ضد المسجد الأقصى ، من خلال اقتحامات المتطرفين الاستفزازية بحماية الشرطة الإسرائيلية والاعتداء على المصلين وكوادر الأوقاف .وأبرزت إدانة الجامعة العربية ، لقرار الاحتلال في بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، واعتبار أن مصادقة سلطات الاحتلال على بناء تلك الوحدات تأتي استكمالا للحلقة الاستيطانية التي تحاصر مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتهجير العائلات الفلسطينية فيها.ونشرت قرار المجلس الدستوري الجزائري ، باستحالة إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في الرابع من يوليو، بسبب عدم وجود ترشيحات صالحة لخوض السباق الرئاسي .وتحدثت محليا عن قيام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، بتفقد احوال واحتياجات والخدمات المقدمة للأطفال في دور الايتام ، والاطلاع على برامج دمجهم مع المجتمع المحلي.// انتهى //11:26ت م0021