الجزائر 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإلغاء المجلس الدستوري الجزائري أمس الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو القادم بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وتابعت تطورات الأوضاع في ليبيا، مخبرة عن إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا وحدة عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة درنة شرقي ليبيا.وأبرزت التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية في الوقت الذي يشهد فيه المسجد الأقصى اعتكاف المصلين الفلسطينيين.// انتهى //11:48ت م0024