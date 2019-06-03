السيح 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسكثفت بلدية الخرج أعمالها الرقابية على المسالخ الرئيسية في مدينة السيح مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين .‏ واتخذت إدارة صحة البيئة جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بغية تقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي في جميع مسالخ السيح ، وذلك من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية واستبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك ، بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية ، وتنفيذ أعمال الرش ، والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها ، إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.// انتهى //11:53ت م0026