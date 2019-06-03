صبيا 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأنهت الجمعية الخيرية بمحافظة صبيا صرف القسائم الشرائية الخاصة بكسوة عيد الفطر المبارك للعام الحالي لأكثر من 500 يتيماً ويتيمة تابعين لخدمات الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية شوقي بن علي العثاثي، أن المشروع يأتي ضمن المشروعات الاجتماعية التي تنفذها الجمعية سنوياً في رمضان بهدف إدخال السرور على المستفيدين من خدماتها بعيد الفطر المبارك، مبيناً أن الجمعية قامت عبر قسم شؤون الأيتام ورعايتهم بتأمين مبالغ الكسوة والتعاقد مع أحد مراكز الملابس ومستلزمات العيد في المحافظة.وبين أن الجمعية عملت بطاقة شرائية للمستفيدين باجمالي وقدره 100 ألف ريال ،شاكراً كل من دعم وشارك في تنفيذ المشروع .// انتهى //11:55ت م0027