عام / سمو أمير الجوف يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
الاثنين 1440/9/29 هـ الموافق 2019/06/03 م واس
سكاكا 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس
يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.
وسيستقبل سمو أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه .
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12:49ت م
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