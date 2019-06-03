سكاكا 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسيتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.وسيستقبل سمو أمير منطقة الجوف المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه .// انتهى //12:49ت م0029