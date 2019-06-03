بيروت 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتوتر الذي يسود الساحة السياسية على خلفية المواقف التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل بشأن عدة قضايا مطروحة على بساط البحث وردود الفعل التي صدرت عن قوى سياسية فاعلة رافضة ومنددة بهذه المواقف .وأشارت إلى اندلاع اشتباكات في باحات المسجد الاقصى أمس بين مصلين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية مما أدى إلى إصابة 45 مصليا أحدهم إصابته بالغة.وتطرقت إلى إعلان المجلس الدستوري الجزائري بوصفه أعلى هيئة قضائية في الجزائر في بيان أمس استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو كما هو مقرر بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وتحدثت عن إعلان السلطات الافغانية مقتل شخصين واصابة 24 بجروح بينهم صحافي أفغاني أمس في ثلاثة انفجارات متتالية في العاصمة كابول.وتناقلت صحف لبنان تحذير وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه في كلمة القاها أمس أمام منتدى "شانغري ـ لا" الامني في سنغافورة من أن أي نزاع مسلح بين بلاده والولايات المتحدة سيكون كارثيا .// انتهى //12:56ت م0030