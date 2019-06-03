جيزان 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ٦٤٧ مصلى لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1440هـ بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن الفرع قام خلال العام الحالي بتجهيز وتهيئة 37 مصلى من مصليات العيد بمحافظات منطقة جازان من خلال تأمين احتياجاتها من تسوية للأرضيات وتوفير الفرش ومكبرات الصوت والأئمة والخطباء خدمة لبيوت الله وحرصا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن لهم تأدية صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة.

وأبان أنه تم تحديد سبعة جوامع لإقامة صلاة العيد في مدينة جازان ، وهي جامع خادم الحرمين الشريفين، وجامع الملك عبدالله وجامع الأميرة صيتة، وجامع أبو المحاسن بالصناعية، وجامع الحسين بن علي، ومصلى العيد القديم الغربي ، وجامع الرحمن الغزي، إضافة لمصليات العيد بمحافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة، مبينا أن موعد صلاة العيد في عموم المنطقة ستكون في تمام الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة صباحاً .

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13:25ت م

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