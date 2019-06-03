تونس 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأوقفت عناصر مشتركة للأمن العمومي وحرس الحدود التونسي 13 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينة مدنين بمحافظة تطاوين جنوب البلاد.وأفاد المتحدث باسم الإدارة العام للحرس الوطني التونسي العقيد حسام الدين الجبابلي في تصريح اليوم , أنه تم إيقاف المهاجرين إثر دخولهم الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية , لافتًا إلى أنه تم احالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //13:42ت م0036