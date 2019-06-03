نجران 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسكثفت أمانة منطقة نجران أعمالها الرقابية على جميع المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المستهلك .وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز علي بن رجاء ، أن الفرق الرقابية تقوم بتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية على المطاعم والمطابخ والبوفيهات والأسواق التجارية وصالونات الحلاقة والملاحم والمسالخ ونقاط الذبح والمخابز ومطاحن الحبوب والباعة الجائلين، للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحقيق الجودة في الخدمة المقدمة.وأكد ابن رجاء أن أعمال الرقابة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام تأتي بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين بن عيبان، لضبط المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية، وتطبيق نظام المخالفات البلدية بحق المخالفين، وامتداداً لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية مؤخراً والمكلفة بمراقبة المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.ولفت النظر إلى أن الأمانة ماضية في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المستهلك، ورفعاً لمستوى الوعي البيئي والصحي، داعياً الجميع إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية تمسّ المستهلك في مجال صحة وسلامة الأغذية عن طريق رقم الطوارئ "940 "، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات.// انتهى //13:50ت م0037