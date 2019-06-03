محافظات 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 28 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة المهرة تم توزيع 1623 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديريتي الغيضة وشحن.وتم توزيع 2,040 وجبة إفطار جاهزة على النازحين والأسر المحتاجة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.//انتهى//14:01ت م0040