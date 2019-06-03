مسقط 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 82ر3941 نقطة مرتفعًا بـ 99ر4 نقاط وبنسبة 127ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 83 ر3936 نقطة.وبلغت قيمة التداول 738 ألفًا و 328 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 99ر12 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 848 ألفًا و 587 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 013ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 48ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //14:01ت م0041