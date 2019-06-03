حائل 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسيواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك وواستمرار الجولات التفتيشية والرقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة وكذلك متابعة العروض السياحية المقدمة من وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية في المنطقة.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول، أن عمل الفرع وجولاته التفتيشية تشمل مدينة حائل والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك بهدف التأكد من جاهزية المرافق للنزلاء حسب البرامج المعتمدة والتزام المنشآت بجودة الخدمة ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف.وأكد المهندس المصيول أن الهيئة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار والقادمين إلى منطقة حائل داعية النزلاء الى التواصل على الرقم 19988 لتقديم الشكاوى والبلاغات على المنشآت في حالة وجود مايستدعي.// انتهى //14:03ت م0042