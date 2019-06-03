المحافظات / اليمن 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 28 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة لحج تم توزيع 1,904 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية تبن.كما تم في محافظة حضرموت الوادي توزيع 888 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديرية السوم.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.//انتهى//14:03ت م0043