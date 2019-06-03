محافظات 29 رمضان1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 28 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة أبين تم توزيع 1,643 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.كما وزع المركز 1,768 وجبة إفطار جاهزة على تجمعات النازحين من صنعاء إلى مأرب.وفي مدينة مأرب بمحافظة مأرب جرى توزيع 1,983 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.//انتهى//14:08ت م0045