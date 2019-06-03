سكاكا 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسنظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف إفطار جماعي في حي الضلع الأثري بمدينة سكاكا, الذي يحتضن مجالس تعاليل أحد أبرز المشاريع الإستثمارية التراثية بالمنطقة.وحضر الإفطار أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي, ومدير عام الهيئة بالجوف ياسر العلي, كما دعت نزلاء دار الرعاية الاجتماعية يرافقهم مدير الدار محمد العنزي.وقبيل الإفطار تجول الضيوف في الحي مطلعين على ما تم به مؤخراً من أعمال ترميم من قبل الهيئة أعادته ليكون مزار وموقع استثماري بالمنطقة, مبدين إعجابهم بالموقع الذي أصبح يحتضن أبرز مشاريع الإستثمار بالجوف.وبين أن الإفطار الجماعي يأتي ضمن استشعار الهيئة لمسؤوليتها الاجتماعية , وإحتساباً للأجر في هذا الشهر المبارك, مشيراً إلى أن هذه المناسبة تسهم في التعريف بالمواقع السياحية .وعلى هامش ذلك جرى توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف و مجلس تعاليل كأحد محطات المسار السياحي بمدينة سكاكا, وقعها مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر العلي و مدير عام مجلس تعاليل عبدالحكيم السهيان .// انتهى //14:27ت م0046