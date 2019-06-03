عدن 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع كسوة العيد "كساء فرحتكم فرحتنا " في مديريات المعلا و كريتر والمنصورة والشعب بمحافظة عدن.وسيجري توزيع 1890 كسوة عيد و 1890 هدية على الأطفال و الأسر الفقيرة و معيلات الأسر والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والنازحين.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//14:27ت م0047