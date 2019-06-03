القاهرة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسسجلت البورصة المصرية ارتفاعًا في مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم، مدعومَا بعمليات شراء انتقائية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على الأسهم الكبرى والقيادية صاحبها نشاط استباقي على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لآخر جلسات التداول هذا الأسبوع قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30) أنهى الجلسة على مكاسب بلغت 71ر0% ليسجل مستوى 13787.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 11ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 41ر1521 نقطة، وفي المقابل خالف مؤشر (إيجي إكس 70)، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، هذا الاتجاه الصعودي لينهي التعاملات على انخفاض هامشي بلغت نسبته 01ر0% مسجلا 35ر597 نقطة.وأوضحت الاحصائيات الختامية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حقق لدى إغلاق التعاملات اليوم، مكاسب قدرها 2ر3 مليار جنيه ليصل إلى 1ر745 مليار جنيه، بينما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 315 مليون جنيه.واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 8ر17 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 2ر5 مليون جنيه، و3ر13 مليون جنيه على التوالي.// انتهى //16:08ت م0065