الدمام 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة التوعية والتوجيه أمس، محاضرة بعنوان (أهمية الدعاء) وذلك في المديرية العامة للدفاع المدني، وقيادة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.وتأتي هذه الكلمات ضمن خطة الرئاسة وتفعيلاً لبرنامج (الصيام جنة) الذي اطلق مع مطلع رمضان لاستثمار الشهر الفضيل بالعمل الصالح، تحقيقاً لتطلعات معالي الرئيس العام ضمن جهود الهيئة في تفعيل المناشط المختلفة في التوعية والتوجيه لدى القطاعات المختلفة.كما قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، بجولة ميدانية تفقدية لهيئة محافظة الأحساء، رافقه فيها رئيس هيئة محافظة الأحساء الشيخ محمد السبيت.وشملت الجولة المركز الإشرافي بالمبرز وكذلك مجمع الراشد مول، كما التقى فضيلته بالأعضاء العاملين في الميدان حاثاً إياهم على مضاعفة الجهود لإبراز رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المقتضى الشرعي من الكتاب والسنة وفق الأنظمة والتعليمات المحققة لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وبمتابعة وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //16:08ت م0066