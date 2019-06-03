حائل 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسحدد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل أوقات الزيارة للمواقع الأثرية بالمنطقة واستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس زياد بن عيادة المصيول، أن أوقات الزيارة ستبدأ من الساعة 2:30 بعد الظهر وحتى الساعة 6:30 مساءً مشيراً إلى تكليف عدداً من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة العيد المبارك لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية ومكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ.وأفاد المهندس المصيول أن من أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة التي ستستقبل الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك هي قلعة اعيرف، وقصر خراش، وموقع الآثار بمدينة فيد، ومحافظة الحائط، وكذلك موقع التراث العالمي بجبة، بالإضافة الى موقع التراث العالمي بالشويمس بالمنطقة.// انتهى //16:09ت م0067