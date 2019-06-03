نجران29 رمضان1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسيشارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الأهالي احتفالهم بعيد الفطر المبارك، في أول أيام العيد، ويطلق سموه خلال الحفل مهرجان صيف نجران، الذي تنظمه أمانة المنطقة.وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين آل عيبان، جاهزية الأمانة لانطلاقة حفل الأهالي ومهرجان الصيف، حيث يشهد أنشطة سياحية وترفيهية وتسويقية، تبرز ثقافة مجتمع المنطقة وموروثاتها الاجتماعية.// انتهى //16:10ت م0068