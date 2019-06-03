الدمام 29 رمضان 1440 هـ الموافق 3 يونيو 2019 م واسوزعت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية في محافظة القطيف، زكاة المال على مستحقيها من المستفيدين خلال شهر رمضان الحالي، ضمن خدماتها الخيرية لخدمة وإعانة مستفيديها.وأوضح مشرف قسم المستفيدين بالجمعية مطلق المهشوري، أن الجمعية دأبت على تكثيف مشاريعها وبرامجها الخيرية خلال شهر رمضان الكريم، والتخفيف عن كاهل المستفيدين ومساعدتها على توفير مستلزماتها واحتياجاتها، مشيرا إلى أن الزكاة وزعت على 255 أسرة مستفيدة.// انتهى//16:11ت م0069