الدمام 29 رمضان 1440 هـ الموافق 3 يونيو 2019 م واسأعلنت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية في محافظة القطيف، إن الإيرادات التي وصلت خلال شهر رمضان الحالي، لمشروع إفطار صائم (رحماء بينهم) نحو مليون ريال، و112 ألف ريال، محققة فائضًا بنسبة 11% عن المبلغ المستهدف للبرنامج.وأوضحت مسؤولة لجنة المساعدات العينية بتول الصاخن، أن القائمين على البرنامج، أوصلوا المساعدات لمستحقيها وعددهم أكثر من 5242 مستفيداً، من 1058 أسرة، من بينهم 72 أسرة للأيتام طيلة شهرين كاملين.// انتهى//16:13ت م0070