الريث 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأنهت بلدية محافظة الريث، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ، بتجهيز مصلى العيد وتهيئة الحدائق وتكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة بتزين الشوارع وتركيب عقود الزينة والمجسمات الجمالية وتوزيع لوحات التهنئة.وأوضح رئيس البلدية مفرح بن شريف الفيفي، أن البلدية أنهت كافة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال الرقابة على جميع المنشآت التجارية من مطاعم ومخابز وسوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.وبين الفيفي أن البلدية زينت الشوارع بالمجسمات الجمالية وعقود الزينة وتوزيع لوحات التهنئة بالعيد وتهيئة الحدائق لاستقبال المتنزهين، كما تم تكثيف أعمال النظافة العامة للشوارع والميدان والحدائق وتوفير العمالة والمعدات اللازمة لإزالة المخلفات، إضافةً لتجهيز خيمة للضيافة وذلك في المطل السياحي بحي سقامة يتم فيها تقديم الشاي والقهوة والحلا للأهالي والزوار، وتنفيذ العديد من الأمسيات الشعرية والتراثية والمسابقات الثقافية المتنوعة احتفالاً بعيد الفطر المبارك.// انتهى //16:15ت م0074