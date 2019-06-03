إسلام آباد 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.32% أي ما يعادل 469 نقطة، وأقفل عند مستوى 35505 نقطة.وبلغ حجم التداول 92620150 سهماً نفذت في 275 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 102 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 154 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.وسيطرت أسهم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا والأسمنت والطاقة على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:19ت م0075