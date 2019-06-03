سكاكا 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسينظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف فعالية سكاكا أول ثالث أيام عيد الفطر المبارك بحي الضلع الأثري بمدينة سكاكا.وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العلي أن إقامة هذه الفعالية يأتي بجوار حي الضلع الأثري لربط الأجيال بماضيها الجميل، والحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة بما يحاكي عيد زمان الذي عرف بمنطقة الجوف، من ناحية المأكولات والملابس التقليدية، والأغاني التي تؤدى في هذه المناسبة.يذكر أن للعيد في منطقة الجوف طعمه ومذاقه الخاص لذا فالأهالي يستعِدون منذ وقت مبكر للاحتفال بالعيد.وتقاليد العيد في منطقة الجوف لا تبتعد كثيراً عن المتعارف عليه في سائر مناطق المملكة إلا أنها تتميز بخصوصية تنفرد بها عن بقية مناطق المملكة.فهناك ما يسمى ( بالعدا ) وهو مظهر تتميز به منطقة الجوف حيث يقوم الصبية قبل العيد بيوم أو يومين بتجميع جذوع النخل اليابسة لتوقد فيها النار ويضعونها على شكل هرم لتتعامد النار بما يوفر الإضاءة الكافية لممارسة ألعابهم الليلية ويستمر هذا التقليد حتى اليوم الثاني للعيد.إضافة إلى أن هناك ما يسمى ( ليلة الخضاب ) أوالحناء وهو تقليد خاص بالفتيات والنساء الكبيرات في السن فرحة بالعيد وابتهاجاً بزينة العيد الخاصة من ملابس وغيرها ويتم ذلك ليلة العيد.وكان من تقاليد الأعياد في الجوف أن يجتمع الجيران بعد صلاة العيد في ساحة واسعة متوسطة بينهم غالباً فيسلم بعضهم على بعض مصافحة وتقبيلاً ويقوم كل من المجاورين للساحة بإحضار ما يسمونه بـ( العيد ) من طعام مختلف ألوانه وأشكاله ،ويبدأ صاحب العيد بأكل ما يليه ثم ينتقل إلى عيد آخر، ثم يجتمع الرجال والصبيان في حلقة للعب والترفيه حيث تقام العرضة وتنصب في بعض الساحات الألعاب الهوائية ابتهاجاً بهذه المناسبة .أما الذين لم يحضروا طعام العيد صبيحة يوم العيد ، فإنهم يقدمونه في مساء اليوم ذاته واليومين التاليين بشكل فردي في بيوتهم ، وتجتمع النسوة في البيوت لإعلان الفرح على طريقتهن وضمن نطاقهن الخاص .وغالباً ما تعد الأسر وجبة الإفطار التي يتم تناولها بعد صلاة العيد مباشرة وتشتمل على الأكلات الشعبية المعروفة مثل الأرز والحم إضافة إلى تقديم أفخر أنواع التمور التي تشتهر بها المنطقة مع تقديم بعض أنواع الحلوى.// انتهى //16:23ت م0078