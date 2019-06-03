بروكسل 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي ان الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغيريني اجرت اجتماعاً بوزيري خارجية البرتغال وأوروغواي، الذين يمثلان مجموعة الاتصال الدولية اليوم في نيويورك مع وزراء خارجية كندا وشيلي وبيرو، ضمن ما يعرف بمجموعة ليما ، لمناقشة الوضع في فنزويلا.وقال في بيان صادر في بروكسل ان هذا الاجتماع يأتي عقب دعوة من مجموعة ليما وهي جزء من جهود مجموعة الاتصال الدولية لتكثيف تواصلها مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية الأخرى، بهدف المساهمة في حل سياسي وسلمي وديمقراطي للأزمة الفنزويلية.// انتهى //16:45ت م0087