الطرفية 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسكثفت لجنة احتفالات العيد بمركز الطرفية الشرقية ببريدة جهودها للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات عيد الفطر المبارك 1440هـ، التي ستُقام هذا العام بجانب مصلى العيد.حيث اطلع أعضاء اللجنة على المرافق الحيوية كافة، وتفقدها، والتأكد من الخدمات المهمة، وتوفير المتطلبات الضرورية، وذلك من أجل إظهار هذه المناسبة السعيدة لعيد الطرفية بالمظهر اللائق، وتقديم صورة مميزة عن احتفالات العيد بالبلدة، التي تتميز كعادتها السنوية بطابعها الخاص بالمحافظة على العادات والتقاليد التراثية من خلال لقاء المعايدة الكبير الذي يحرص على حضوره أهالي المركز من عموم مناطق المملكة بعد صلاة العيد.كما عملت بلدية البطين على تركيب إنارة الزينة على الطرق الرئيسية لمركز الطرفية، وتزيين الشوارع والميادين، وعمل لوحات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، وجارٍ العمل على وضع ألعاب للأطفال، وتقديم هدايا العيد.وبهذه المناسبة ثمَّن الأهالي للعاملين والمشرفين في لجنة احتفالات العيد بالطرفية جهودهم المباركة، وجميع مَن دعم وآزر هذا الاحتفال السعيد والبهيج من الأسر كافة بالبلدة وخارجها، وحضورهم المشجع، متمنين أن تزداد هذه الروابط الأخوية المتينة عاماً بعد آخر.// انتهى //17:03ت م0090