الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ .وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الالكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa .// انتهى //17:28ت م0091