عام / إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق في المديرية العامة لحرس الحدود
الاثنين 1440/9/29 هـ الموافق 2019/06/03 م واس
الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ .
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الالكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa .
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17:28ت م
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