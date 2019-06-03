الدوادمي 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسبدأت جمعية البر الخيرية في محافظة الدوادمي مساء أمس باستقبال زكاة الفطر العينية من خلال أربع مواقع بالمحافظة هي مشروع الصدقة الجارية الواقع على شارع الأمير نايف بن عبد العزيز، ومقابل اسواق العثيم بجوار مصلى العيد الجديد، وجنوب مسجد سوق الخضار، وبجوار أسواق بنده في المكان مول.وأوضح رئيس الجمعية سعد الطخيس أن الجمعية بدأت في استقبال زكاة الفطر العينية لهذا العام من غروب شمس يوم الثامن والعشرين وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ليلة العيد لتوزيعها في الوقت الشرعي لها على مستحقيها من الأسر المحتاجة المستفيدة من خدمات الجمعية من الفقراء والأيتام والأرامل.ويأتي ذلك ضمن برامج الجمعية الموسمية التي تسعى لتقديمها للمستفيدين لديها.// انتهى //17:50ت م0093