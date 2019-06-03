الطائف 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واستنفذ أمانة الطائف خطة النظافة لعيد الفطر المبارك والذي من المتوقع خلالها نقل أكثر من 11 ألف طن من النفايات والمبعثرات من الأسواق والحدائق والمنتزهات العامة والأحياء والمواقع البرية ، وقد سجلت الأمانة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملموساً في كميات النفايات المنزلية والردود المنقولة إلى الطمر الصحي .وتتميز خطة النظافة الموسمية بمرونتها في إعادة توزيع الحاويات ، ودعم عمل الفرق والضواغط ، ووجود البدائل الفورية عند الحاجة وفق ما يتطلبه الموقف ، ونشر المراقبين في كافة الأحياء والمواقع السياحية لمعالجة الملاحظات والبلاغات حال ورودها من خلال فرق العمل الميدانية، ويتم رفع تقارير يومية لمستوى الانتاجية والأداء للإدارة العامة للنظافة .وأوضحت الأمانة أن فرق النظافة والكنس الشامل رفعت خلال الفترة الماضية أكثر من 2.5 الف طن من الاتربة والصخور التي جرفتها الأمطار والسيول إلى عرض الشوارع والطرق ، وبخاصة في القرى والتي تم فتح الطرق المؤدية إليها عبر آليات الأمانة ، كما عملت فرق مختصة تهيئة وتنظيف مصليات العيد في الطائف وضواحيها والقرى التابعة لها بالكنس وإزالة الحشائش وتسوية التربة وأعمال الرش والإصحاح البيئي .ويخدم الطائف 5 مشاريع للنظافة تغطي الاحياء السكنية والضواحي والمراكز والقرى التابعة في كافة المحاور مع تشغيل مكثف للطمر الصحي بما يحقق النظافة المتكاملة لكافة المواقع ، واستمرار تقديم الجهود في مواقع كثافة الاقبال خلال أيام العيد .كما أن جهود الأمانة تتواصل لدعم أعمال التنظيف والصيانة لكافة مجمعات دورات المياه العامة (رجال ، نساء) في الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية والطرق ، وتوفير المياه والعمالة المتخصصة ، ويذكر ان جهود امانة الطائف تستمر في كافة المجالات البلدية خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي تشمل الرقابة الصحية والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال الصيانة والتأهيل والرقابة على المنتزهات والحدائق وسقيا الأشجار ، ومتابعة الأسواق والرقابة النظامية على المنشآت .// انتهى //17:52ت م0094